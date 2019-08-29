В четверг, 29 августа, в Петербурге произошло частичное обрушение фасада гостиницы "Русь". Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
Случайно произошло обрушение или же фасад здания ремонтируют, неизвестно. Отметим, что никто из прохожих не пострадал.
непонятно, сам ли обрушился фасад, или какие-то работы ведутся
отмечает корреспондент
По словам очевидцев, рабочий простукивает плиты рядом. И части фасада отлетают в припаркованные автомобили, которые находятся прямо под зданием.
Ранее мы сообщали о том, что молодой человек проехался на скейте по ЗСД среди потока машин.
Видео:Piter.TV
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