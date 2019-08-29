К счастью, никто не пострадал.

В четверг, 29 августа, в Петербурге произошло частичное обрушение фасада гостиницы "Русь". Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Случайно произошло обрушение или же фасад здания ремонтируют, неизвестно. Отметим, что никто из прохожих не пострадал.

непонятно, сам ли обрушился фасад, или какие-то работы ведутся отмечает корреспондент

По словам очевидцев, рабочий простукивает плиты рядом. И части фасада отлетают в припаркованные автомобили, которые находятся прямо под зданием.

Ранее мы сообщали о том, что молодой человек проехался на скейте по ЗСД среди потока машин.

Видео:Piter.TV