Это связано с падением оптовых цен на продукцию.

В четверг, 12 декабря, стало известно о том, что петербургские производители свинины могут уйти с рынка. Об этом сообщает РБК.

По словам представителей соответствующих компаний, такое решение связано с падением оптовых цен на продукцию. Эксперты отмечают, что падение цен продолжится и после новогодних праздников.

Отмечается, что выход у петербургских компаний есть: наращивание экспорта.

Ранее мы сообщается в петербургском порту задержали 16,5 тонн корма для собак и кошек.

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