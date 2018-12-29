В выходные в Петербурге выглянет солнце

Температура воздуха составит -6...-7 градусов.

Синоптики предупредили жителей Петербурга о солнечных выходных днях.. Об этом сообщает петербургский Гидрометцентр.

Сегодня, 5 января, столик термометра покажет до минус 6 °С. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба. Осадков и ветра не ожидается. В воскресенье, 7 января, в городе на Неве температура упадет до -7 градусов, последний день недели порадует жителей Северной Столицы небольшим снегопадом.

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