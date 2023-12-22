В первом матче на "СКА Арене" петербургские хоккеисты намерены победить

Они сразятся сегодня, 11 февраля, с ХК "Сочи".

На "СКА Арене" в воскресенье, 11 февраля, состоится первый матч СКА после переезда – петербургская сборная сразится с ХК "Сочи". Тренер СКА Роман Ротенберг в своем tg-канале сообщил, что команда выйдет на лед в "победной" форме.

Наш первый матч на "СКА Арене" мы проведем в форме, которая впитала в себя дух главных побед СКА. Та, которую многие наши болельщики считают классической. В ней мы провели не один сезон, и именно в ней начнем новую страницу нашей истории – старт игр на самой большой в мире хоккейной арене. Роман Ротенберг, тренер СКА

Ранее мы рассказывали о том, что первым на лед нового стадиона пустили кота из Эрмитажа. Согласно сценарию видео, опубликованному в tg-канала СКА, животное узнает о сегодняшнем матче, после – приобретает на него билет, лонгслив с логотипом сборной и едет на "СКА Арену" вместе с хоккеистами.

Фото: пресс-служба Смольного; Telegram / Roman Rotenberg