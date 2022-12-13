В первом квартале 2023 года СЗППК перевезла 17,9 миллионов пассажиров

В первом квартале 2023 года Северо-западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) перевезла 17,9 миллионов пассажиров и превзошла допандемийные показатели. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В марте этого года АО "СЗППК" перевезла 6,6 млн пассажиров, что на 7% превышает показатели аналогичного периода 2022 года.
Всего с начала 2023 года перевезено 17,9 млн. пассажиров, что на 13% больше, чем в прошлом году и на 8% превышает показатели аналогичного периода допандемийного 2019 года.
Наибольший прирост пассажиропотока зафиксирован на Балтийском и Витебском направлениях. Финляндское, Балтийское, и Витебское направления традиционно стали самыми популярными у пассажиров.
РЖД в августе представит первый аналог "Ласточки" в Петербурге.
Фото: СЗППК
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