РЖД представит первый аналог "Ласточки" в Петербурге

60 новых вагонов на базе скоростных электричек будут созданы на заводе «Уральские локомотивы».

В августе 2023 года в рамках "PRO//Движение.Экспо" РЖД планирует представить аналог электропоезда "Ласточка", полностью произведённый в РФ. Об этом сообщил замглавы компании Дмитрий Пегов.

По данным руководителя, до конца года на базе "Уральских локомотивов" будет произведено 60 новых вагонов, созданных на базе оригинальной "Ласточки".

На данный момент поезд находится в стадии реализации. В РЖД намерены получить вагоны в последнем квартале года, добавил Пегов.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть выделила более 720 млн рублей на субсидирование проезда в электричках в прошлом году.

Фото: АО "СЗППК"