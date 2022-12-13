Ленобласть выделила более 720 млн рублей на субсидирование проезда в электричках в прошлом году

Средства направили РЖД на возмещение льгот нескольких категорий граждан, а также школьников и студентов очной формы обучения.

Правительство Ленинградской области направило РЖД 721 млн рублей на субсидирование проезда на электричках в 2022 году. Средства возместили льготы на проезд нескольких категорий граждан, а также школьников и студентов очной формы обучения. Об этом сообщила пресс-служба областного комтранса.

Напомним, что право на льготный проезд со скидкой 90% имеют пенсионеры, члены многодетных семей, ветераны труда, труженики тыла и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. Учащиеся ездят на электричках с 50%-ой скидкой. Бесплатный проезд предоставляют детям в возрасте до 7 лет.

Кроме того, в недавнего времени участникам СВО разрешено не платить транспортный налог в Ленобласти.

Ранее Дрозденко заявил о готовности запустить в Ленобласти струнный транспорт.

Фото: Piter.TV