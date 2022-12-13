Дрозденко заявил о готовности запустить в Ленобласти струнный транспорт

Среди преимуществ этого транспорта: беспилотные кабины, минимальный землеотвод, безземельный монтаж и "очень привлекательная экономика от белорусского разработчика".

Власти Ленобласти обсуждают возможность запуска струнного транспорта, который способен развивать скорость передвижения до 90 км/ч. Об этом 28 марта рассказали в телеграм-канале главы региона Александра Дрозденко.

Среди преимуществ этого транспорта: беспилотные кабины, минимальный землеотвод, безземельный монтаж и "очень привлекательная экономика от белорусского разработчика".

Необходимую сертификацию струнный транспорт уже получил как в России, так и ОАЭ. Отмечается, что в Белоруссии и Эмиратах уже проложены первые трассы. Губернатор уточнил, что для пробного маршрута будет выбрано место с высоким пассажиропотоком и общей загруженностью трасс.

Ранее студенты ИТМО презентовали умную гитару с расширенными возможностями.

Фото: скриншот видео из Telegram-канала "Александр ДроZденко"