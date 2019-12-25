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В первом квартале 2022 года на территории ОЖД произошло 7 ДТП
Сегодня, 15:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В первом квартале 2022 года на территории ОЖД произошло 7 ДТП

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В Ленобласти произошло 3 аварии.

В первом квартале 2022 года на территории ОЖД произошло семь ДТП на железнодорожных переездах. Пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Три ДТП зафиксировано на переездах в Ленобласти, два – в Тверской области, по одному – в Мурманской области и Республике Карелия. Аварии происходили из-за выезда автомобилей на переезд на запрещающий сигнал светофора или перед близко идущим поездом.

В ОЖД призывают водителей соблюдать ПДД при пересечении железнодорожных переездов.

Ранее стало известно, что с 29 апреля между Москвой и Петербургом снова начнет ходить"Невский экспресс".

Фото: Telegram / Cпб-Главный

Теги: ожд, переезд, ржд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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