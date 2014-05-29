С 29 апреля между Москвой и Петербургом снова начнет ходить"Невский экспресс"

До этого "Невский экспресс" находился на капитальном ремонте.

С 29 апреля между Москвой и Петербургом снова начнет ходить скоростной дневной поезд № 747/748 "Невский экспресс". До 10 мая он будет курсировать по специальному расписанию, отправляясь ежедневно (кроме 7 мая). Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Из Петербурга поезд отправляется в 5:40 и прибывает в Москву в 9:47, из Москвы – в 13:30 и прибывает в Петербург в 17:34. О дальнейшем расписании будет сообщено дополнительно.

До этого "Невский экспресс" находился на капитальном ремонте. Ему заменили окна, двери, обивку кресел, сделали экологически чистые туалетные комплексы.

Ранее стало известно, что с 20 апреля по Петербургу и Ленобласти запустят дополнительные электрички.

Фото: Telegram / Cпб-Главный