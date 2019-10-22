В первой половине 2021 года зарплаты россиян росли медленнее инфляции

Самые высокие зарплаты получали работники в сфере IT.

В Первой половине этого года зарплаты россияне в среднем выросли на 4,1%, но росли они медленнее инфляции. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на исследование hh.ru.

Так, самые высокие зарплаты получали работники в сфере IT, строительства, а также продуктов питания. Меньше всего зарабатывали сотрудники в области химпромышленности.

Так, больше всего зарплаты повысились в Северо-Кавказском федеральном округе. Доход вырос на 13%, до 40 тыс. 432 рублей. Худший показатель прироста продемонстрировал Северо-Западный федеральный округ.

Так, в Москве и области зарплаты выросли на 2%, до 99 тыс. 908 рублей, а в Петербурге и Ленобласти – на 7%, до 79 тыс. 523 рублей.

Ранее мы писали, что российские банки решили освоить выдачу микрозаймов. Они все чаще стали предлагать клиентам займы до зарплаты.

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