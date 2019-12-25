Банки в России начали давать микрозаймы

Речь идет о займах «до зарплаты».

Российские банки решили освоить выдачу микрозаймов. Тем самым они стали отбирать "хлеб2 от микрофинансовых организаций. Об этом пишет "Коммерсант".

Отмечается, что все больше банков стали предлагать клиентам займы до 30 тыс. рублей. Так, Сбербанк еще в мае запустил сервис "Деньги до зарплаты". Сервисом уже воспользовались более 100 тыс. человек. Общая сумма выдач составила более 1 млрд рублей. Другие банки тоже стали запускать аналогичные программы.

Из-за разного фондирования банки могут предложить меньшую ставку по собственным аналогам краткосрочных займов, однако здесь объективно не может быть большого проникновения в клиентскую базу МФО. Аппетиты к риску у банков очень ограниченны, — сказал председатель совета СРО "МиР" Эльман Мехтиев.

Эксперт считает, что таким образом банки могут забрать лучших заемщиков.

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