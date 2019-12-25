Экономист объяснил, почему рефинансирование микрозаймов через банк будет бесполезно

По его словам, этой идеей воспользуются единицы.

Экономист Владимир Григорьев объяснил, почему рефинансирование микрозаймов через банк будет бесполезно. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова разрешить рефинансировать долг перед микрофинансовой организацией через банк, если заемщик может подтвердить платежеспособность. По словам Григорьева, сама идея выглядит хорошо, но реально ей воспользуются единицы.

Финансист подчеркнул, что услуга пригодится тем людям, которым деньги нужны как можно скорее и некогда оформлять кредит в банке. Он добавил, что разница между стоимостью банковского кредита и микрозайма выглядит существенной.

Фото: pxhere.com