  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Экономист объяснил, почему рефинансирование микрозаймов через банк будет бесполезно
Сегодня, 15:22
102
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Экономист объяснил, почему рефинансирование микрозаймов через банк будет бесполезно

0 0

По его словам, этой идеей воспользуются единицы.

Экономист Владимир Григорьев объяснил, почему рефинансирование микрозаймов через банк будет бесполезно. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова разрешить рефинансировать долг перед микрофинансовой организацией через банк, если заемщик может подтвердить платежеспособность. По словам Григорьева, сама идея выглядит хорошо, но реально ей воспользуются единицы.

Финансист подчеркнул, что услуга пригодится тем людям, которым деньги нужны как можно скорее и некогда оформлять кредит в банке. Он добавил, что разница между стоимостью банковского кредита и микрозайма выглядит существенной.

Ранее мы сообщали, что в Москве два человека пострадали при взрыве газового баллона.

Фото: pxhere.com

Теги: микрозаймы, мнение эксперта, рефинансирование, экономист
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии