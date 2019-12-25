В первый день весны в Петербурге будет тепло и ветрено

Солнечные лучи смогут неплохо прогреть воздушные массы.

В первый день календарной весны на погоду в Петербурге окажет влияние теплый сектор далекого циклона. При переменной облачности обойдется без существенных осадков. Солнечные лучи смогут неплохо прогреть воздушные массы. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха 1 марта в городе составит +3…+5 градусов. В Ленобласти ожидается 0…+5. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее петербуржцам рассказали, каким будет первый месяц весны.

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