Петербуржцам рассказали, каким будет первый месяц весны

Температура воздуха будет близка к климатической норме. Аномалия не превысит плюс-минус одного градуса.

Руководитель отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева в беседе с 78.ru рассказала, каким будет первый месяц весны в Петербурге. По словам синоптика, температура воздуха ожидается близкой к климатической норме. Аномалия не превысит плюс-минус одного градуса.

В первый месяц весны погода в Северной столице будет формироваться под влиянием периферий атлантических циклонов и полей повышенного давления. Периоды облачной и ненастной погоды будут сменяться малооблачными сухими.

В марте выпадет 100-140% осадков от климатической нормы. В первой половине месяца столбики термометров днем будут держаться на отметке -2…+3 градусов. Ночные температуры прогнозируются в пределах -1…-6 градусов.

В середине марта в город придет волна холода. Днем температура понизится до -3…-8 градусов, ночью до -8…-13. Во второй половине месяца преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах от -2 до +3 градусов, ночные -3…-8 градусов.

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