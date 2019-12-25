В Ленобласти военные инженеры готовятся к паводкам

В последний день февраля военнослужащие под руководством инструкторов тренировались ставить понтонные переправы через водоемы и эвакуировать людей с затопленных мест.

Подразделения инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленобласти, приступили к практическим занятиями по ликвидации последствий весенних паводков. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

В последний день февраля военнослужащие под руководством инструкторов тренировались ставить понтонные переправы через водоемы и эвакуировать людей с затопленных мест.

Также военным предстоит освоить порядок использования аквалангов и гидрокостюмов. В планах провести тренировку по применению оборудования для резки металла и бетона под водой.

Также на учениях задействуют буксирно-моторный катер БМК-460, оснащенный мощной механической установкой, радиостанцией и приборами ночного видения.

Ранее губернатор Петербурга принял участие в заседании совета ЗВО.

Фото: pixabay (носит иллюстративный характер)