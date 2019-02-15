Губернатор Петербурга принял участие в заседании совета ЗВО

Александр Беглов является членом Военного совета.

Сегодня, 27 февраля, глава города Александр Беглов принял участие в заседании Военного совета Западного военного округа, сообщили в пресс-службе Смольного. Заседание военного совета ЗВО прошло под председательством командующего войсками ЗВО генерала-полковника Александра Журавлева.

Губернатор города отметил высокий уровень сотрудничества властей города с командованием ЗВО. Беглов заявил, что в места прохождения службы было направлено порядка 3 тыс. петербуржцев. Тем самым город выполнил норму призыва в Вооруженные силы.

Беглов заявил, что в Петербурге удалось выполнить план подготовки специалистов по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях ДОСААФ. Также отметил успешное развитие военно-патриотических проектов в Кронштадте.

Несмотря на ограничительные меры по коронавирусу, в прошлом году власти города подготовили и провели важные события для страны и города - Парад Победы на Дворцовой площади и Главный Военно-Морской парад. Губернатор отметил, что в этом году также запланировано множество важных событий как для города, так и для страны. В их число входит 76-ая годовщина Победы, Главный военно-морской парад и мероприятия по случаю 800-летия Александра Невского.

Ранее губернатор Петербурга подтвердил планы довести бюджет до 1 трлн рублей.

Фото: gov.spb.ru