Губернатор Петербурга подтвердил планы довести бюджет до 1 трлн рублей

На заседании коллегии петербургского управления ФСИН подводили итоги работы ведомства за прошлый год.

В пятницу, 26 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов участвовал в заседании коллегии регионального управления ФНС, на котором подвели итоги работы ведомства за прошедший 2020 год.

Беглов поставил перед специалистами цель на следующий год: рост бюджета Петербурга как минимум выше уровня инфляции. Градоначальник отметил, что необходимо "создать заделы для повышения дохода в будущем до 1 трлн рублей". По мнению Беглова, именно такая сумма необходима для комфортного проживания петербуржцев.

Губернатор уверен, что благодаря темпам промышленности города и условий для бизнеса такого результата можно достичь в 2023 году.

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Фото: Piter.TV