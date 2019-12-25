Губернатор Петербурга подтвердил планы довести бюджет до 1 трлн рублей

В пятницу, 26 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов участвовал в заседании коллегии регионального управления ФНС, на котором подвели итоги работы ведомства за прошедший 2020 год.
Беглов поставил перед специалистами цель на следующий год: рост бюджета Петербурга как минимум выше уровня инфляции. Градоначальник отметил, что необходимо "создать заделы для повышения дохода в будущем до 1 трлн рублей". По мнению Беглова, именно такая сумма необходима для комфортного проживания петербуржцев.
Губернатор уверен, что благодаря темпам промышленности города и условий для бизнеса такого результата можно достичь в 2023 году.
Ранее мы писали, что на улице Савушкина откроют детский сад в здании ФНС.
Фото: Piter.TV
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