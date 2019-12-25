Ветры северных румбов ограничат дневной прогрев в Петербурге 1 сентября

В этот день столбики термометров в городе поднимутся до +16…+18 градусов.

В первый день календарной осени синоптическую ситуацию в Петербурге будет формировать тыловая часть уходящего циклона с центром над Вяткой. Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня дневной прогрев в городе ограничат облака, дожди и ветры северных румбов. Столбики термометров поднимутся до +16…+18 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что в массовом ДТП на КАД пострадал молодой человек.

Фото: pixabay.com