В период проведения ПМЭФ существенно выросли цены на отели города

Судебные инстанции поддерживают предпринимателей.

Отели города на Неве увеличили цены на проживание в период проведения Петербургского международного экономического форума. Антимонопольное ведомство решить эту проблему не в силах, так как предпринимателей поддерживают судебные инстанции.

По информации федеральной антимонопольной службы, единовременный скачок стоимости проживания в отеле Петербурга происходит не в первый раз. Ежегодно во время проведения форума наблюдается такая тенденция. В прошлом году ситуация повторилась во время проведения Чемпионата мира по футболу. Некоторые отели тогда получии предупреждения за нарушение Закона о защите конкуренции, но все судебные инстанции и даже Высший арбитражный суд выступил в поддержку предпринимателей.

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