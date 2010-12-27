Реконструкцию Русского музея признали незаконной

Судебное разбирательство касалось перестройки помещений Михайловского замка.

Куйбышевский районный суд вынес приговор касательно спорной реконструкции Михайловского замка, который является одним из филиалов Русского музея. В пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что в ходе разбирательства дела внутренняя перестройка и реконструкция двора замка была признана незаконной.

Владимир Гусев, директор Государственного Русского музея, приостановил всяческие работы по реконструкции, согласившись с постановлением суда. Сотрудники музея же, напротив, планируют обжаловать решение суда. Во время выездного совещания, которое проходило в Русском музее, суд удовлетворил требования истцов.

Напомним, что реконструкцию внутреннего двора Михайловского замка одобрила Главгосэкспертиза. Основной целью перестройки должна была стать доступность входа во двор маломобильных граждан. Для этого требовалось расширить вход и частично площадь музея. В планах администрации музея - принимать ежедневно до трёх тысяч посетителей.

Ранее мы писали, что в Петербурге для удобства передвижения маломобильных граждан будет занижено около двух тысяч бордюрных камней.

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