В Петербурге будет занижено около 1700 бордюров для удобного передвижения маломобильных горожан

Проект планируют осуществить до конца 2019 года.

В 2019 году передвижение маломобильных граждан по улицам Петербурга станет удобнее. В планах на этот год занижение более 1700 борюрных камней. Работы будут проведены в разных районах города. По данным официального сайта администрации Северной столицы, работы по занижению бордюрного камня пройдут по 119 адресам.

Первый этап работ начался в первых числах мая. График работ составлялся таким образом, чтобы не мешать работе наземного транспорта, поэтому конец работ намечен на ноябрь 2019 года.

Ранее мы писали, что на месте съёмок фильма "Осенний марафон" на Васильевском острове появится сквер.

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