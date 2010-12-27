На месте съёмок фильма "Осенний марафон" в Петербурге появится сквер

Идею создания сквера поддержал исполнитель главной роли Олег Басилашвили.

Сквер "Осенний марафон" будет располагаться на пересечении Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей. В этом месте Васильевского острова 40 лет назад проходили съёмки великой советской мелодрамы. По словам депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, с предложением о создании сквера выступила инициативная группа парка на Смоленке.

В этом сквере жил главный герой Бузыкин, которого сыграл Олег Басилашвили. Он поддержал идею создания памятного сквера.

Фильм "Осенний марафон" - одна из лучших работ известного советского режиссёра Георгия Данелии. Главные роли исполнили Олег Басилашвили, Марина Неёлова, Наталья Гундарева и другие.

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