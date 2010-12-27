На получение единой карты петербуржца было подано более 38 тысяч заявок

В настоящее время карту получили более семи тысяч горожан.

С 6 мая по 1 июня на получение Единой карты петербуржца было подано свыше 38 тысяч заявок от горожан. По данным пресс-службы Смольного, уже более семи тысяч петербуржцев имеют ЕКП на руках.

В планах за весь 2019 год выдать не менее 400 тысяч карт. По прогнозам экспертов, в течение двух-трёх лет количество пользователей единой картой петербуржца вырастет до 2 миллионов человек.

"Сейчас нам важно отработать электронные сервисы, которые карта предоставляет. Не возникло никаких проблем с транспортным приложением. Нормально работает медицинское приложение. Мы его будем активно развивать: пока не все поликлиники оснащены, и мы интенсивно их оснащаем", - сообщил вице-губернатор Евгений Елин во время проведения "Зелёного марафона", который прошёл в Санкт-Петербурге в субботу, 1 июня.

Ранее мы публиковали новость о том, что во время "Зелёного марафона" собрали огромный макет Единой карты петербуржца.

Фото: Центр информационного сопровождения