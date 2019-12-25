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"Тойота" перевернулась в Новых Дубках. В машине нашли тело женщины
Сегодня, 19:46
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fvbykov

"Тойота" перевернулась в Новых Дубках. В машине нашли тело женщины

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Детали происшествия устанавливаются.

Во Всеволожском районе Ленинградской области утром 13 июня произошла авария, в ходе которой выяснилось, что погиб один человек.

По данным дорожной полиции, в седьмом часу утра внедорожник "Тойота Лэнд Крузер Прадо" перевернулся на крышу у дома №15 по Дубровской улице в садоводстве "Новые Дубки" в районе деревни Керро. Выяснилось, что маневр неустановленного водителя привел к тому, что машина съехала в кювет. В машине позже было найдено тело 33-летней женщины.

По факту аварии проводится проверка. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося и личность водителя.

Ранее мы сообщили, что опубликованы фото ДТП с пострадавшим пешеходом на Долгоозёрной улице.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, дтп, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Новости Ленинградской области,

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