"Тойота" перевернулась в Новых Дубках. В машине нашли тело женщины

Детали происшествия устанавливаются.

Во Всеволожском районе Ленинградской области утром 13 июня произошла авария, в ходе которой выяснилось, что погиб один человек.

По данным дорожной полиции, в седьмом часу утра внедорожник "Тойота Лэнд Крузер Прадо" перевернулся на крышу у дома №15 по Дубровской улице в садоводстве "Новые Дубки" в районе деревни Керро. Выяснилось, что маневр неустановленного водителя привел к тому, что машина съехала в кювет. В машине позже было найдено тело 33-летней женщины.

По факту аварии проводится проверка. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося и личность водителя.

Ранее мы сообщили, что опубликованы фото ДТП с пострадавшим пешеходом на Долгоозёрной улице.

Фото: Piter.tv