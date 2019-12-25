Опубликованы фото ДТП с пострадавшим пешеходом на Долгоозерной улице

Обстоятельства случившегося выясняются.

В соцсетях опубликованы кадры с места аварии, которая случилась накануне на Долгоозерной улице. Снимкти появились в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

На фото видны последствия того, как легковой автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе сбил человека.

Напомним, ранее мы сообщали о ДТП. Вечером 12 июня у дома №41/1 по Долгоозерной улице 36-летний водитель, находившийся за рулем "Шевроле Лачетти", наехал на 27-летнюю женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: Дорожный инспектор / ВКонтакте