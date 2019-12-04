В переулке Радищева появилась новая фреска портрета императрицы Анны Иоанновны

Её приурочили ко Дню Рождения императрицы.

В уличной галерее, которую основал петербургский художник Олег Лукьянов, появилась новая фреска, приуроченная ко дню рождения императрицы Анны Иоанновны.

Фреска в переулке Радищева — это копия портрета императрицы 1703 года художника Луки Каравака. Оригинал находится в Третьяковской галерее.

Напомним, что при Анне Ионанновне в 1732 году было окончено строительство и освящение Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.

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Фото: Вконтакте