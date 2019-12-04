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В переулке Радищева появилась новая фреска портрета императрицы Анны Иоанновны
Сегодня, 12:05
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arteliseev

В переулке Радищева появилась новая фреска портрета императрицы Анны Иоанновны

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Её приурочили ко Дню Рождения императрицы.

В уличной галерее, которую основал петербургский художник Олег Лукьянов, появилась новая фреска, приуроченная ко дню рождения императрицы Анны Иоанновны. 

Фреска в переулке Радищева  — это копия портрета императрицы 1703 года художника Луки Каравака. Оригинал находится в Третьяковской галерее. 

Напомним, что при Анне Ионанновне в 1732 году было окончено строительство и освящение Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.

Ранее мы сообщили, что в Смольном обсуждают легализацию памятника человеку-невидимке.

Фото: Вконтакте

Теги: аннаионановна, галерея, переулокрадищева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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