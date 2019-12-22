В Смольном обсуждают легализацию памятника человеку-невидимке

Он появился ещё в 2003-году на месте пустующего постамента.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга рассматривает вариант легализации памятника человеку-невидимке на наб. Фонтанки, 132.

С инициативой в администрацию города обратился петербургский художник и поэт Андрей Мельников. В 2003 году он с помощью трафарета нанес надпись "Человек-невидимка". Когда-то здесь был бюст императора Александра II, пока его не убрали большевики. С тех пор памятник пустовал, но Андрей Мельников нашёл ему применение и создал новое произведение искусства, ради которого в Петербург приезжает немало туристов.

Сейчас официальная петиция для легализации памятника направлена на рассмотрение в Смольный.

Ранее мы сообщили, что Петербург пополняется необычными памятниками: Суворов на коне, кот Фунтик и человек-невидимка.

Фото: Вконтакте