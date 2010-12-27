В переулке Челиева горел металлический ангар

Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

В 05:11 утра воскресенья, 2 июня, на телефон 01 поступило сообщение о возгорании в переулке Челиева Невского района. Горел металлический ангар 750 квадратных метров. По данным пресс-службы главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу, уровень пожара был повышен до 1-Бис, что означает использование спасатетельных машин пожарной службы с привлечением машин из соседних служб, а также единовременный выезд на место происшествия.

На борьбу с пожаром было привлечено 8 единиц техники и 35 человек пожарных. Примерно в шесть утра спасателям удалось ликвидировать возгорание.

Напомним, что 1 июня, в Дзержинске прогремели взрывы, в результате которых пострадали 85 человек.

Фото: ДТП и ЧП Петербурга