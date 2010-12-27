Количество пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 85 человек

39 пострадавших являются сотрудниками завода.

В субботу, 1 июня, в НИИ "Кристалл" в городе Дзержинск Нижегородской области произошёл взрыв. По данным источника "Интерфакс", взрыв произошёл в цехе, производящем тротил.

85 человек обратились за медицинской помощью, 39 из них являются сотрудниками "Кристалла", а 46 человек - жители города. Эту информацию сообщает пресс-служба Минздрава России. Погибших нет, одна пострадавшая находится к тяжёлом состоянии.

Ранее мы опубликовали видео взрыва в Дзержинске.

Фото: ВК / Типичный Дзержинск