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Количество пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 85 человек
Сегодня, 9:39
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Lolita.Dubovik98

Количество пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 85 человек

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39 пострадавших являются сотрудниками завода.

В субботу, 1 июня, в НИИ "Кристалл" в городе Дзержинск Нижегородской области произошёл взрыв. По данным источника "Интерфакс", взрыв произошёл в цехе, производящем тротил.

85 человек обратились за медицинской помощью, 39 из них являются сотрудниками "Кристалла", а 46 человек - жители города. Эту информацию сообщает пресс-служба Минздрава России. Погибших нет, одна пострадавшая находится к тяжёлом состоянии. 

Ранее мы опубликовали видео взрыва в Дзержинске.

Фото: ВК / Типичный Дзержинск

 

 

Теги: взрыв, происшествия в россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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