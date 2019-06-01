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В Дзержинске произошли два взрыва

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Подробности уточняются.

В субботу, 1 июня, в Дзержинске Нижегородской области прогремело два взрыва. Об этом сообщает ТАСС.

Предположительно, ЧП случилось в цеху по производству тротила на заводе "Кристалл". Подробности уточняются. На место происшествия выехали экстренные службы.

Возможной причиной взрыва стало нарушение технологического процесса, сообщили в экстренных службах. В МЧС также отметили что опасность повторных взрывов сохраняется. 

По уточненным данным, на заводе в Дзержинске прогремело три взрыва. По информации некоторых СМИ пострадали два человека. 

Взрываня волна затронула ряд зданий. 
Новость дополняется.

Фото и видео: соцсети

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Картина дня,

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