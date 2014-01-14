В переписи населения приняли участие 142 тыс. жителей Ленобласти

На сегодняшний день в Ленобласти работают 3951 переписчиков и контролеров, а также 46 инструкторов в МФЦ и более 400 волонтеров.

В четверг, 21 октября, стало известно, что во Всероссийской переписи населения с помощью портала "Госуслуг" приняли участие 142 тыс. жителей Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе областной администрации.

Как сообщила Лина Никифорова, начальник департамента социально-экономического развития, макроэкономического анализа и прогноза комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, именно перепись населения позволит нам получить актуальные данные не только о численности, но и об уровне образования, источниках доходов, составе семьи и главное — месте проживания вне зависимости от регистрации. Благодаря этому будут сформированы бюджеты во всех уровнях, планов по развитию социальной, транспортной и дорожной инфраструктуры и всего, что связано с улучшением качества жизни наших граждан.

В период с 15 октября по 8 ноября доступен на портале формат электронной переписи. Тем, кто самостоятельно заполнил анкету, приходит QR-код, который нужно предъявить переписчику, чтобы избежать повторов. Такой возможностью воспользовались уже более 7,4% жителей Ленинградской области.

На сегодняшний день в Ленобласти работают 3951 переписчиков и контролеров, а также 46 инструкторов в МФЦ и более 400 волонтеров.

Предварительные итоги будут известны весной следующего года.

Ранее мы писали, что в четырех районах Петербурга перепись населения пройдет с участием полицейских.

Фото: Piter.tv

