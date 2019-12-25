В четырех районах Петербурга перепись населения пройдет с участием полицейских

Полицейские будут сопровождать переписчиков для их безопасности.

Сотрудники МВД будут сопровождать тех, кто проводит перепись населения, в четырех районах Петербурга. Об этом 47news рассказал советник главы "Росстата" Игорь Ваган.

По его словам, это районы, к которым организаторы Всероссийской переписи населения относятся с особым вниманием, — Невский, Фрунзенский, Пушкинский и Колпинский. Поддержка полиции необходима для безопасности переписчиков, особенно, если перепись проводят девушки или женщины.

Решение о том, в какие места требуется сопровождение МВД, будет приниматься вместе с территориальным органом статистики.

Напомним, что перепись населения также можно пройти онлайн с помощью аккаунта на портале Госуслуг. Ранее Piter.TV подробно рассказал о том, как будет проходить перепись.

Фото: Piter.TV