В четырех районах Петербурга перепись населения пройдет с участием полицейских

Сотрудники МВД будут сопровождать тех, кто проводит перепись населения, в четырех районах Петербурга. Об этом 47news рассказал советник главы "Росстата" Игорь Ваган.
По его словам, это районы, к которым организаторы Всероссийской переписи населения относятся с особым вниманием, — Невский, Фрунзенский, Пушкинский и Колпинский. Поддержка полиции необходима для безопасности переписчиков, особенно, если перепись проводят девушки или женщины.
Решение о том, в какие места требуется сопровождение МВД, будет приниматься вместе с территориальным органом статистики.
Напомним, что перепись населения также можно пройти онлайн с помощью аккаунта на портале Госуслуг. Ранее Piter.TV подробно рассказал о том, как будет проходить перепись.
Фото: Piter.TV
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