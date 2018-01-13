В парламенте Петербурга готовятся перейти на дистанционные заседания комиссий

В первую очередь идет о периодах, когда в городе действует режим ЧС или повышенной готовности.

Депутаты ЗакСа готовят законопроект, согласно которому они смогут проводить заседания комитетов и комиссий дистанционно. Вопрос обсуждался 17 декабря на заседании комитета по законодательству.

Кроме того, документ предусматривает участие отдельных депутатов в очных заседаниях в дистанционной форме. В первую очередь речь идет о периодах, когда в городе действует режим повышенной готовности, ЧС, ограничений, а также чрезвычайного и военного положения.

В целом члены комитета поддержали концепцию постановления. Замечания будут приниматься до 24 декабря 2021 года.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как письма губернатора спровоцировали в Петербурге "муниципальный каннибализм".

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга