В парламенте Петербурга готовятся перейти на дистанционные заседания комиссий

Депутаты ЗакСа готовят законопроект, согласно которому они смогут проводить заседания комитетов и комиссий дистанционно. Вопрос обсуждался 17 декабря на заседании комитета по законодательству.
Кроме того, документ предусматривает участие отдельных депутатов в очных заседаниях в дистанционной форме. В первую очередь речь идет о периодах, когда в городе действует режим повышенной готовности, ЧС, ограничений, а также чрезвычайного и военного положения.
В целом члены комитета поддержали концепцию постановления. Замечания будут приниматься до 24 декабря 2021 года.
Ранее Piter.TV рассказал о том, как письма губернатора спровоцировали в Петербурге "муниципальный каннибализм".
Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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