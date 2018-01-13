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В парламенте Петербурга готовятся перейти на дистанционные заседания комиссий
Сегодня, 13:20
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В парламенте Петербурга готовятся перейти на дистанционные заседания комиссий

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В первую очередь идет о периодах, когда в городе действует режим ЧС или повышенной готовности.

Депутаты ЗакСа готовят законопроект, согласно которому они смогут проводить заседания комитетов и комиссий дистанционно. Вопрос обсуждался 17 декабря на заседании комитета по законодательству.

Кроме того, документ предусматривает участие отдельных депутатов в очных заседаниях в дистанционной форме. В первую очередь речь идет о периодах, когда в городе действует режим повышенной готовности, ЧС, ограничений, а также чрезвычайного и военного положения. 

В целом члены комитета поддержали концепцию постановления. Замечания будут приниматься до 24 декабря 2021 года. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, как письма губернатора спровоцировали в Петербурге "муниципальный каннибализм".

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

Теги: депутаты, законодательство, заседание закса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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edovles
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