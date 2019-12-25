В парке на севере Петербурга нашли замерзший труп мужчины. Его искали с января

Полицейские смогли установить личность умершего.

Житель Приморского района обнаружил во время прогулки в парке на улице Нижняя Полевая заледеневшего мужчину. Оказалось, что незнакомца разыскивали, после того, как он ушел из дома. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Заявитель обратился в полицию днем 2-го февраля. По его словам, в парке он обнаружил, что на земле лежит что-то, похожее на тело лицом вниз. Неизвестный был запорошен снегом.

В ходе работы полицейских труп опознали. Погибший оказался 63-летним жителем Парашютной улицы. Ранее он злоупотреблял алкоголем, а в конце января ушел из дома. Тело направили в морг.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в подвале дома на Большевиков нашли труп незнакомца без нижнего белья.

Фото: pixabay.com