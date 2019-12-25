В подвале дома на Большевиков нашли труп незнакомца без нижнего белья

На теле умершего обнаружили признаки гнилостных разложений.

Накануне в полицию Невского района Петербурга обратилась 57-летняя пенсионерка и заявила об обнаружении трупа незнакомого мужчины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Труп лежал в подвале дома №55/1 на проспекте Большевиков. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Умерший мужчина лежал на спине, ноги были полусогнуты в коленях. На вид незнакомцу 35-40 лет, его тело начало гнить. Был одет в черную куртку и такого же цвета кофту. Нижнее белье отсутствовало.

Труп направили в морг для установления причины смерти.

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Фото: pixabay.com