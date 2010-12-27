На острове Чухонка после реконструкции может появится колесо обозрения

Колесо обозрения является одним из объектов, планируемых появится в обновленном парке.

В субботу, 19 октября, губернатор Петербурга Александр Беглов, в рамках инспекции по Колпинскому району, посетил парк отдыха на острове Чухонка. При общении с местными жителями и журналистами, градоначальник выслушал жалобы и предложения. Он раздал поручения по благоустройству парка. Также он предложил установить на территории парка колесо обозрения.Об этом сообщили "Невские новости".

Пока не понятно, подойдет ли аттракцион для установки на данном острове. Тем не менее, скоро на нем будут установлены скамейки и урны. В планах развития места отддыха - установка лодочной станции на реке Ижора. Об этом заявил Беглов.

Ранее мы писали, что после жалоб местных жителей будет увеличено количество стоянок маршрута №330.

Фото: gov.spb.ru