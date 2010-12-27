Увеличится количество остановок маршрута №330 до метро "Шушары"

Жители Колпинского района жалуются на нехватку остановок.

В субботу, 19 октября, в рамках инспекции по Колпинскому району действуюещий губернатор Петерубрга Александр Беглов , в рамках общения с местными жителями, выслушил их жалобы на ситуацию в районе. Одной из насущных проблем оказалась нехватка остановок в новом автобусе №330. Он был запущен специально к открытию метро "Шушары". Беглов заявил, что постарается найти такую возможность и дал соответствующее поручение. Об этом сообщают Невские Новости.

"Уже перевезено более 49 тысяч человек, район становится более доступным, и мы должны прислушаться к просьбам колпинцев", — сказал губернатор.

Помимо автобуса, горожане попросили у градоначальника установить больше урн и скамеек в парке на острве Чухонка. Губернатор отметил, что это интересное предложение.

Ранее мы сообщали, что Колпино скоро освободится от грузового транспорта.

Фото: gov.spb.ru