Колпино скоро обзаведется удобным объездом

Район освободится от грузового транспорта.

Колпино скоро избавится от транзитного грузового транспорта, сказал 19 октября губернатор города Александр Беглов во время визита в район.

Глава Петербурга проверил ход реконструкции Оборонной улицы. На ней сейчас строится путепровод через железнодорожные пути Московского направления. Это строительство значительно облегчит жизнь района: по завершению работ Колпино можно будет объезжать с юга, не въезжая в центр города. Это обеспечит удобную связь Петрозаводского и Московского шоссе, а также освободит город от грузового транспорта.

Панее мы рассказывали, сколько пассажиров уже перевезли новые автобусы от Колпино до "Шушар".

Фото: Колпинский район / ВКонтакте