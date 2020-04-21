  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В парке Героев-Пожарных был замечен белолобый гусь
Сегодня, 13:33
168
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В парке Героев-Пожарных был замечен белолобый гусь

0 0

Северная столица является частью крупнейшего в Европе Беломоро-Балтийского миграционного пути, по которому птицы летят на юг.

В Купчино поселился белолобый гусь. Редкая птица обитает в парке Героев-Пожарных. Об этом рассказал биолог Павел Глазков в группе "Каждой твари по паре". 

По словам специалиста, особь отбилась от стаи. Северная столица является частью крупнейшего в Европе Беломоро-Балтийского миграционного пути, по которому птицы летят на юг.

Птица щиплет зелень на газоне, потому что привыкла питаться травой и корешками. Гусь не боится людей, гуляющих в парке. Однако биолог предупредил, что гусь может испугаться собак. Он попросил владельцев четвероногих друзей держать песиков на поводке.

Остается надеяться, что в нашем городе он отдохнет, пополнит свои жировые запасы и успешно доберется до места зимовки – Западной Европы!

Павел Глазков 

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти началась миграция лебедей.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре (Павел Глазков)

Теги: белолобый гусь, павел глазков, парк героев-пожарных, птицы, редкий гусь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии