В парке Героев-Пожарных был замечен белолобый гусь

Северная столица является частью крупнейшего в Европе Беломоро-Балтийского миграционного пути, по которому птицы летят на юг.

В Купчино поселился белолобый гусь. Редкая птица обитает в парке Героев-Пожарных. Об этом рассказал биолог Павел Глазков в группе "Каждой твари по паре".

По словам специалиста, особь отбилась от стаи. Северная столица является частью крупнейшего в Европе Беломоро-Балтийского миграционного пути, по которому птицы летят на юг.

Птица щиплет зелень на газоне, потому что привыкла питаться травой и корешками. Гусь не боится людей, гуляющих в парке. Однако биолог предупредил, что гусь может испугаться собак. Он попросил владельцев четвероногих друзей держать песиков на поводке.

Остается надеяться, что в нашем городе он отдохнет, пополнит свои жировые запасы и успешно доберется до места зимовки – Западной Европы! Павел Глазков

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Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре (Павел Глазков)