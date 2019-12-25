В Ленобласти началась миграция лебедей

Десятки тысяч белоснежных красавцев-лебедей пересекают наш регион исключительно транзитом.

В преддверии зимы в Петербурге и Ленобласти началась миграция лебедей. Белоснежных птиц заснял биолог, автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Десятки тысяч белоснежных красавцев-лебедей пересекают наш регион исключительно транзитом, по пути из тундры и лесотундры. Павел Глазков

Биолог отметил, что только несколько сот пар этих птиц продолжают род в Ленобласти, и иногда в черте Петербурга.

По словам Глазкова, лебеди могут задержаться в нашем регионе до нескольких недель, затем большинство из них отправится в Западную Европу.

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Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков