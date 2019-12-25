В Ленобласти началась миграция лебедей

В преддверии зимы в Петербурге и Ленобласти началась миграция лебедей. Белоснежных птиц заснял биолог, автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков.
Десятки тысяч белоснежных красавцев-лебедей пересекают наш регион исключительно транзитом, по пути из тундры и лесотундры.
Павел Глазков
Биолог отметил, что только несколько сот пар этих птиц продолжают род в Ленобласти, и иногда в черте Петербурга.
По словам Глазкова, лебеди могут задержаться в нашем регионе до нескольких недель, затем большинство из них отправится в Западную Европу.
Ранее на Piter.tv: Многодетная медвежья семья вновь попала в объектив в Нижне-Свирском заповеднике.
Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все