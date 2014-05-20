В парке Петербурга полиция задержала 28 студентов на уличной выставке

Позднее несовершеннолетних участников выставки отпустили, остальных продолжили удерживать.

В субботу, 28 августа, сотрудники полиции задержали в "Саду на Неве" 28 участников передвижной выставки фотографий "Сквозь дворы". Об этом сообщила активистка Анастасия Михайлова в своем Twitter.

Девушка написала, что всех отвезли в 76-й отдел, статью правоохранители не назвали. Михайлова предполагает, что причиной задержания мог послужить один из рисунков, на котором написано нелицеприятное сообщение в адрес правоохранителей.

К ним отправились адвокаты правозащитного движения "Апология протеста". Позднее несовершеннолетних участников выставки отпустили, остальных продолжили удерживать. В конечном итоге на ночь в отделе оставили двоих, всем, кроме них, разрешили уйти домой. В чём обвиняют задержанных, пока неизвестно.

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Фото: Telegram / Znak, Piter.tv