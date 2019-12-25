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В парке "Монрепо" завершилось обустройство топиарного сада
Сегодня, 18:40
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В парке "Монрепо" завершилось обустройство топиарного сада

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На территории высажено 283 дерева.

В музее-заповеднике "Парк Монрепо" открылся топиарный сад. Информация об этом появилась в ВК-сообществе парка.

Напомним, что пространство для отдыха жителей был создан по образцу чертежей двух садов конца XVIII - начала XX века. В скором времени саженцы окрепнут и их можно будет оформить в технике топиария.

В общей сложности на территории высажено 283 немецких яблонь и груш.

Ранее мы рассказали о том, что реставрация Спасо-Преображенского собора в Выборге близится к завершению.

Фото:  ВКонтакте / monrepovyborg

 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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