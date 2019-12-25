В парке "Монрепо" завершилось обустройство топиарного сада

На территории высажено 283 дерева.

В музее-заповеднике "Парк Монрепо" открылся топиарный сад. Информация об этом появилась в ВК-сообществе парка.

Напомним, что пространство для отдыха жителей был создан по образцу чертежей двух садов конца XVIII - начала XX века. В скором времени саженцы окрепнут и их можно будет оформить в технике топиария.

В общей сложности на территории высажено 283 немецких яблонь и груш.

Ранее мы рассказали о том, что реставрация Спасо-Преображенского собора в Выборге близится к завершению.

Фото: ВКонтакте / monrepovyborg