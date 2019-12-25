Реставрация Спасо-Преображенского собора в Выборге близится к завершению

Последний раз работы на объекте проводились в 2017 году.

Весной 2020 года Дирекцией по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области был объявлен конкурс на завершение реставрации Спасо-Преображенского собора Выборгской епархии. Сейчас подрядчик найден. Об этом сообщила газета "Выборг".

По информации Единой информационной системы в сфере закупок, работы проведет "М. Г. Прайват реконстракшн": с компанией заключен контракт на сумму 11 миллионов 800 тысяч рублей. Согласно документу, подрядчик обязуется отремонтировать крышу собора, реставрировать слуховые окна в трапезной, установить водостоки и медные перекрытия кровли.

Отметим, что впервые Спасо-Преображенский собор был отреставрирован 3 года назад в годовщину 125-летия епархии. встретил в лесах. Компания "Стройгрупп" под руководством архитектора Ирэн Хаустовой провела ремонт фасадов и кровли.

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Фото: Газета "Выборг"