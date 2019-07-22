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В парке Монрепо спасли просидевшего два дня на сосне кота
Сегодня, 16:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В парке Монрепо спасли просидевшего два дня на сосне кота

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На помощь пришел один из постоянных посетителей парка, кота удалось снять с дерева и доставить на землю.

В выборгском парке Монрепо кот двое суток просидел на ветке сосны. Спуститься вниз самостоятельно животное боялось, помочь ему смог посетитель музея-заповедника. Об этом сообщила пресс-служба Монрепо.

Животное провело на сосне более двух дней. Состояние пушистого гостя парка вызвало беспокойство сотрудников и посетителей.

пресс-служба Монрепо

Спасатели МЧС не смогли помочь с поимкой кота. На помощь пришел один из постоянных посетителей парка, кота удалось снять с дерева и доставить на землю.

Ранее сотрудники парка Монрепо попросили посетителей не складывать пирамидки из камней.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"

Теги: кот, монрепо
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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