В парке Монрепо спасли просидевшего два дня на сосне кота

На помощь пришел один из постоянных посетителей парка, кота удалось снять с дерева и доставить на землю.

В выборгском парке Монрепо кот двое суток просидел на ветке сосны. Спуститься вниз самостоятельно животное боялось, помочь ему смог посетитель музея-заповедника. Об этом сообщила пресс-служба Монрепо.

Животное провело на сосне более двух дней. Состояние пушистого гостя парка вызвало беспокойство сотрудников и посетителей. пресс-служба Монрепо

Спасатели МЧС не смогли помочь с поимкой кота. На помощь пришел один из постоянных посетителей парка, кота удалось снять с дерева и доставить на землю.

Ранее сотрудники парка Монрепо попросили посетителей не складывать пирамидки из камней.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"