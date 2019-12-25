В парке "Монрепо" расцвели краснокнижные кувшинки

Пейзаж в музее-заповеднике "Парк Монрепо" дополнился распустившимися кувшинками. Растения входят в Красную книгу. Об этом сообщили сотрудники заповедника в официальном ВК-сообществе.
Полюбоваться на цветение можно у Китайских мостков. Отметим, что кувшинки прекрасно сохранились, несмотря на несколько вынужденных пересадок: так, в 2018 году, во время очистки бухты от ила, их пришлось пересадить в питомник. В родные воды "красавицы" вернулись только в 2019 году.
Предполагается, что кувшинки в парке будут разрастаться с каждый годом.
Ранее мы рассказали о том, что в парке "Монрепо" проведут водопровод.
Фото: ВКонтакте / monrepovyborg
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все