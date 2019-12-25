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В парке "Монрепо" расцвели краснокнижные кувшинки
Сегодня, 9:07
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lizapoluda

В парке "Монрепо" расцвели краснокнижные кувшинки

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Растения хорошо перенесли несколько пересадок.

Пейзаж в музее-заповеднике "Парк Монрепо" дополнился распустившимися кувшинками. Растения входят в Красную книгу. Об этом сообщили сотрудники заповедника в официальном ВК-сообществе.

Полюбоваться на цветение можно у Китайских мостков. Отметим, что кувшинки прекрасно сохранились, несмотря на несколько вынужденных пересадок: так, в 2018 году, во время очистки бухты от ила, их пришлось пересадить в питомник. В родные воды "красавицы" вернулись только в 2019 году.


Предполагается, что кувшинки в парке будут разрастаться с каждый годом.

Ранее мы рассказали о том, что в парке "Монрепо" проведут водопровод.

Фото: ВКонтакте / monrepovyborg

 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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