В парке "Монрепо" расцвели краснокнижные кувшинки

Растения хорошо перенесли несколько пересадок.

Пейзаж в музее-заповеднике "Парк Монрепо" дополнился распустившимися кувшинками. Растения входят в Красную книгу. Об этом сообщили сотрудники заповедника в официальном ВК-сообществе.

Полюбоваться на цветение можно у Китайских мостков. Отметим, что кувшинки прекрасно сохранились, несмотря на несколько вынужденных пересадок: так, в 2018 году, во время очистки бухты от ила, их пришлось пересадить в питомник. В родные воды "красавицы" вернулись только в 2019 году.





Предполагается, что кувшинки в парке будут разрастаться с каждый годом.

Ранее мы рассказали о том, что в парке "Монрепо" проведут водопровод.

Фото: ВКонтакте / monrepovyborg