В парке "Монрепо" пройдут "Дачные сезоны"

Двухдневная программа будет состоять из выступлений музыкантов и театральных коллективов.

В предстоящие выходные, 4 и 5 июля, в Выборге состоится фестиваль "Дачные сезоны в Монрепо". В ежегодном мероприятии примут участие любительские и профессиональные актёры и музыканты. Информация об этом появилась в сообществе "Выборг ВКонтакте".

Событие приурочено к 150-летию открытия железной дороги "СПб – Выборг - Хельсинки". Антураж будет полностью соответствовать периоду начала прошлой эпохи. Так, своё искусство в рамках фестиваля продемонстрируют ремесленники. Атмосфера поможет воссоздать историческую эпоху "Серебряного века" и внешний облик усадеб того времени, вспомнить о старой традиции "летних театров" на территории региона.

Стоимость посещения фестиваля составит от 50 до 100 рублей.

Ранее мы рассказали о том, что жителей Выборгского района приглашают поучаствовать в краеведческом конкурсе ко Дню города.

Фото: ВКонтакте / vyborgvk