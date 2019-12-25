Жителей Выборгского района приглашают поучаствовать в краеведческом конкурсе ко Дню города

Итоги подведут в конце августа.

Библиотеки Выборгского района при поддержке местной администрации проводят международный конкурс "Точка на карте. Выборг - место притяжения" литературно-краеведческой направленности. Мероприятие приурочено ко Дню города, который традиционно празднуется в августе. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Свои работы могут присылать как отдельные конкурсанты, так и команды в четырех номинациях – "Город – книга. Точка на карте Выборга – видео", "На солнечных улицах Выборга: здесь мы были счастливы. Точка на карте Выборга – текст", "Город воинской славы. Точка на карте Выборга – рисунок" и "Маленький город с большой историей. Точка на карте Выборга – знания".

Проекты в каждой номинации будут принимать до 10 августа. Участники могут использовать бумажные и электронные носители для отправки работ в библиотеку Алвара Аалто по адресу: проспект Суворова, д. 4, а также в Межпоселенческую библиотеку по Рубежной улице, д. 18 и Пионерской улице, д. 4. Кроме того, работы можно представить и дистанционно, на сайте библиотек районных поселений, по почте Межпоселенческой библиотеки (bibliovbg@yandex.ru) и библиотеки Алвара Аалто (marketing@aaltolibrary.ru).

Финал конкурса намечен на 22 августа. Подробности о конкурсе доступны в Положении.



Ранее мы рассказали о том, что от Выборга до Финской границы проложат новую дорогу.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО