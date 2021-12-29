В Монрепо нашли доказательства легенды о воде в источнике Нарцисс

Температура воды в источнике Нарцисс остаётся практически неизменной на протяжении всего года.

Температура воды в источнике Нарцисс в парке Монрепо в Выборге остаётся практически неизменной на протяжении всего года. Об этом рассказала пресс-служба музея-заповедника.

В июле при температуре воздуха +30 градусов вода в источнике была +7 градусов. Во вторник, 11 января, на улице было -17 градусов, вода же оказалась +4 градуса.

Погрешность можно списать на 1,5-метровый колодец, где вода скапливается перед тем, как излиться из маскарона льва. На видео заметно, что от воды из источника идёт пар.

Ранее сотрудники парка попросили граждан помочь птицам пережить зиму.

Видео: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"