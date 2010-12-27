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Петербуржцы наткнулись на онаниста в парке Лесотехнической академии
Сегодня, 13:28
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Cherepanov

Петербуржцы наткнулись на онаниста в парке Лесотехнической академии

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По словам местных жителей, это уже не первый случай.

В парке Лесотехнической академии Выборгского района Петербурга местные жители заметили мужчину, который публично себя удовлетворял. О встрече с онанистом они рассказали в социальных сетях и порекомендовали горожанам соблюдать осторожность во время прогулок.

По словам жителей, парк Лесотехнической академии стал излюбленным местом для онанистов - на них натыкаются довольно часто.

Сейчас жители размышляют об обращении в прокуратуру.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Петербург занял 196 место в рейтинге самых опасных городов мира.

Фото: Википедия

Теги: выборгский район, онанист в парке, парк лесотехнической академии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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